Dopo i troppi schianti mortali, arrivano le rotonde

Dopo una serie d’incidenti anche gravi (in soli otto mesi, tra la fine del 2022 e l’estate del 2023, tre mortali), arrivano le rotonde per snellire il traffico e garantire più sicurezza sulla provinciale Cerca. Con la consegna delle aree interessate dal cantiere, sono partite le operazioni preliminari all’intervento che vedrà la realizzazione di due rotatorie fra Tribiano e Mediglia, la prima all’altezza delle vie Addetta e 1° Maggio, la seconda all’altezza delle vie Buozzi e Rossini. Finanziato dalla Regione con 2milioni 280mila euro, il progetto è frutto della sinergia tra Città Metropolitana di Milano e i Comuni di Mediglia e Tribiano. "Svolta storica per il territorio, quelle rotonde sono attese da decenni per mettere in sicurezza gli attuali incroci a raso – scandisce il sindaco di Tribiano, Roberto Gabriele –. Dopo il protocollo d’intesa sottoscritto nel 2020, il nostro Comune, capofila dell’intervento e beneficiario del finanziamento, ha lavorato in stretto contatto con gli altri enti coinvolti per espletare un procedimento che non si è rivelato semplice, viste anche l’emergenza Covid e la necessità di ritoccare più volte il quadro economico a causa degli aumentati costi dei materiali. I lavori sono stati aggiudicati ad un’impresa bergamasca, in un mese contiamo di partire con la cantierizzazione". Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Mediglia Gianni Fabiano: "È un passaggio epocale, esempio di buona politica. Abbiamo saputo fare sintesi, al di là dei singoli schieramenti. Oggi quegli incroci sono una spina nel fianco per gli automobilisti: nelle ore di punta è impossibile l’immissione sulla provinciale, ora che i lavori stanno per partire è doveroso rivolgere un pensiero a chi, su quel tratto di strada, ha perso la vita". A.Z.