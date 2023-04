Dopo Acampora c’è Leite E per la prima volta la Giunta è al femminile

Fuori Nico Acampora, dentro Isabella Simoes Leite e per la prima volta nella storia di Cernusco la Giunta è a trazione femminile, ora alla guida della città ci sono quattro assessore e tre colleghi uomini. Per la neo amministratrice che lascia il posto di consigliera (passerà il testimone a Enzo Scigliano) le deleghe a Cultura ed eventi, biblioteca, diritti degli animali e piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. L’addio del papà di PizzAut ora è stato formalizzato, come il passaggio di consegne, i suoi compiti sono andati in blocco a Marco Erba, che è diventato anche vice di Ermanno Zacchetti. Bar.Cal.