Dopo 926 giorni di stop riapre il ponte Battisti

"Finalmente. Era ora", dicono laconicamente gli automobilisti che ieri pomeriggio sono tornati ad attraversare il ponte, che collega via Battisti a via Camposanto. Ci sono voluti ben 926 giorni di chiusura tra progettazione, lavori e collaudo finale. In mezzo, varianti, cambiamenti in corso d’opera, rincari che hanno fatto lievitare il quadro economico a oltre 1,5 milioni di euro. La struttura era stata chiusa dal 29 maggio 2021 con un’ordinanza firmata dal sindaco Ezio Casati a causa di problemi di sicurezza e di tenuta. La data di riapertura è slittata più volte, causando notevoli polemiche, flashmob dell’opposizione e soprattutto disagi da parte degli automobilisti e non solo. Viene mantenuto il limite di velocità è di 30 chilometri orari mentre i camion superiori alle 35 tonnellate non potranno percorrere il ponte Battisti-Camposanto: l’Amministrazione ha scelto, infatti, di non avere mezzi pesanti dentro le vie cittadine. Nessuna cerimonia ufficiale, completate le lavorazioni e le ultime attività di verifica, il sindaco Ezio Casati ha solo firmato l’ordinanza di riapertura al transito. "La città attendeva questo momento da troppo tempo e finalmente siamo arrivati alla conclusione di un percorso che ci ha presentato più ostacoli di quelli che si immaginavano – commenta Casati –. Tutti sanno che non è il sindaco a fare progetti o a condurre i cantieri. Lo dico serenamente nonostante gli attacchi subiti, a volte anche di dubbio gusto. Ci sarà tempo per fare un’analisi su questa riqualificazione, sui tempi, sulla situazione che ha comportato la chiusura nell’esclusivo interesse della sicurezza dei cittadini. Ora, però, è tempo di godersi il ritorno alla normalità".

La.La.