Scienziate, mamme e prorettrici: "Tetto di cristallo abbattuto. Ora aiutiamo altre a sfondarlo"

Marilisa D’Amico e Maria Pia Abbracchio, prorettrici dell’università Statale di Milano

Una scienziata e una costituzionalista. Entrambe professoresse ordinarie all’università Statale di Milano, prorettrici e mamme. Maria Pia Abbracchio e Marilisa D’Amico il tetto di cristallo lo hanno abbattuto sì. Insieme cercano ora di farlo sfondare anche alle studentesse, alle ricercatrici, alle bambine. "Perché la strada verso la parità di genere è ancora lunga", ribadiscono, dati alla mano. A quattro mani studiano e sperimentano politiche d’ateneo e hanno scritto un libro “Donne nella scienza“, edito da FrancoAngeli, per affrontare il tema da un punto di vista storico e scientifico ma anche per raccontare la loro esperienza, a cuore aperto. "E non è stato facile, l’idea è stata della professoressa Abbracchio: all’inizio ero contraria, ma sono stata contenta di averlo fatto", confessa la prof di Diritto costituzionale, Marilisa D’Amico. «Ci siamo messe in gioco senza pudori - continua la collega farmacologa -. Credo che sia molto importante raccontare alle ragazze più giovani che chi ce l’ha fatta ha avuto gli stessi problemi e le stesse paure di chi parte oggi". E così Abbracchio si ricorda ricercatrice a Houston, con un test di gravidanza tra le mani. "Volevo figli, sì, e non potevo concepire la mia vita senza; ma come avrei fatto...