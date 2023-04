Donne e “over 50“ tornano protagonisti

L’occupazione è una priorità a Pioltello. Per aiutare donne e over 50 a ritrovare il posto perso, o mai avuto, l’anno scorso il Comune ha messo a disposizione di aziende, commercianti e artigiani incentivi, fino a 6mila euro per ogni nuovo contratto di assunzione, una spinta iniziale che ha dato i suoi frutti: 12 le persone che hanno conquistato uno stipendio. Non solo. Insieme ai comuni di Segrate, Rodano e Vimodrone è nato Cittadinanza al lavoro, patto fra aziende e Fondazione comunità di Milano con un altro scopo ambizioso: scovare chi aveva una posizione brillante e ora non sa più come mangiare. Ma anche Neet, giovani fra i 18 e i 35 anni che non studiano e non fanno nulla per procurarsi un reddito. E tutti quelli che sono finiti in ginocchio per colpa del Covid "anche chi era solido due anni fa e mai avrebbe immaginato di scivolare nel baratro". Per ciascuno dei quattro Comuni coinvolti sta nascendo un Osservatorio, una mappa per mettere a fuoco i bisogni delle parti, di chi è a spasso e delle imprese, e favorire così la nascita del rapporto.

Bar.Cal.