Donne a casa. Come ricollocarsi

Un’opportunità per tutte le donne di ripensare il proprio percorso professionale e i talenti sviluppati attraverso la propria esperienza di vita. È il workshop d’orientamento gratuito Pathway donne, organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Legnano. L’incontro si tiene sabato presso il Palazzo Leone da Perego, in via Monsignor Eugenio Gilardelli 10 a Legnano, dalle ore 14.30 alle 17.30.

Il laboratorio si rivolge in particolare a tutte le donne che hanno avuto, o che continuano ad avere, responsabilità di cura quotidiane e che si trovano fuori dal mercato del lavoro. L’obiettivo dell’incontro è aiutarle a valorizzare quelle esperienze maturate fuori dal contesto lavorativo “tradizionale” e acquisite nel tempo, mostrando loro che si tratta di competenze spendibili e valorizzabili in un contesto professionale.

Il caregiving, la maternità e la gestione quotidiana della casa, infatti, rivelano delle competenze che possono essere messe a frutto nel mondo del lavoro. La gestione del tempo, la comunicazione e la capacità di problem-solving, spesso sviluppate durante le esperienze quotidiane, sono talenti ricercati in diversi contesti lavorativi.

Il workshop, inoltre, ha tra gli obiettivi quello di fornire alle partecipanti gli strumenti necessari per definire un progetto di vita che consenta loro di affrontare il ritorno al lavoro in modo equilibrato e sostenibile. Per consentire a tutte le donne di partecipare, durante il workshop è previsto un laboratorio creativo per bambini, a cura della cooperativa Stripes, nell’ambito del progetto HUB-OUT.

Per maggiori informazioni e per partecipare è possibile scrivere all’indirizzo email orientamento@afolmet.it.