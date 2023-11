“Donna, Vita, Libertà“. Il grido arriva a Pioltello

"Non è amore se ti fa male", sagome rosse per tutta la città contro il femminicidio. Pioltello, come il resto d’Italia sotto shock per la fine atroce di Giulia Cecchettin, si prepara al 25 Novembre, la Giornata contro la violenza sulle donne con le installazioni sparse per la città e con un concerto importante, in programma venerdì. “Donna Vita Libertà“ - “Jin Jiyan Azadî“ - questo il tema dell’evento, dall’hinterland all’Iran per dire no ai soprusi, la sala consiliare ospiterà l’esibizione di Amir Heshmati (nella foto). Venerdì 24, il musicista porterà sul palco sette canzoni, scritte da lui, accompagnato da altri sette artisti e una ballerina in una performance ad alta gradazione emotiva che mescolerà poesia, canto e danza.

Il compositore è attivista del movimento di liberazione femminile iraniano e fondatore del gruppo “Irami“. Dopo gli studi al Conservatorio di Teharan, a 23 anni, è approdato a Milano per portare a termine la propria formazione, prima al Verdi e poi alla Statale. In Italia dal 2013, Heshmati sta lavorando al nuovo album “In nome della Donna“, dedicato alla causa. I suoi testi struggenti sono un omaggio alle tante che – dopo la morte il 16 settembre 2022 di Mahsa Amini, la giovane curda pestata dalla polizia morale perché non indossava correttamente il velo – mettono a repentaglio la propria vita per conquistare la libertà. La scelta di un appuntamento di respiro internazionale per celebrare la ricorrenza non è stata casuale. "Bisogna cominciare a pensare alla parità e alla violenza di genere in termini globali – dice Jessica D’Adamo, assessora alle Pari opportunità –. La violenza contro le donne è un cancro da curare: un pezzettino non basta, serve una riflessione collettiva che vada oltre i confini".

"Nel nostro piccolo abbiamo voluto portare un po’ del coraggio delle ragazze e delle donne iraniane a Pioltello – sottolinea la sindaca Ivonne Cosciotti – sono disposte anche a morire pur di riappropriarsi della propria indipendenza. Nel Paese è in corso una vera e propria rivoluzione culturale dal basso. Lo spettacolo ci offrirà uno sguardo più ampio sul mondo, una testimonianza che sia esempio anche per noi".

Appuntamento in sala consiliare alle 20.45. Ingresso libero.