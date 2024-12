Donna travolta dal bob guidato da un bambino

È stata investita e colpita in pieno da un bob guidato da un bambino. È successo a Selvino. Una 41enne di San Donato Milanese, che si trovava in vacanza nella località sciistica bergamasca, è finita in ospedale in condizioni serie. L’incidente è accaduto ieri intorno alle 15. Secondo una prima ricostruzione la 41enne si trovava in un’area ludica non organizzata e utilizzata dai ragazzi come pista di discesa per bob e slittino.

L’incidente è avvenuto sulla pista che si trova accanto a Campo scuola sci dedicato ai bambini nel centro di Selvino, località sciistica in provincia di Bergamo: si tratta della vecchia pista da sci che scende dal monte Purito e arriva nel centro del paese. La donna, urtata dal bambino con il bob, è caduta a terra e ha battuto la testa in modo molto violento, perdendo momentaneamente i sensi. Grande lo spavento per chi si trovava lì in quel momento e che ha allertato i soccorsi.

In pochi minuti la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’automedica e l’ambulanza con il personale sanitario per le prime cure, in attesa dell’elisoccorso che successivamente ha trasferito la donna all’ospedale San Raffaele di Milano in codice giallo. Il bambino che era a bordo del bob nel frattempo si è allontanato dalla zona: al momento non è stato ancora rintracciato. Indagano i carabinieri di Selvino per identificarlo e cercare anche la sua famiglia al fine di chiarire l’episodio. La donna fortunatamente non è in pericolo di vita.

F.D.