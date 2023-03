Donna investita dal treno a Rogoredo: identificata la vittima, è stato un incidente

Tragedia a Rogoredo: donna investita dal treno, indaga la Polfer

Milano, 1 marzo 2023 – Era una quarantaquattrenne italiana, tossicodipendente di eroina, la donna che è stata investita da un treno alle 19.30 di ieri poco prima della stazione di Rogoredo. L'ipotesi degli agenti della Polfer è che M.L. non fosse sui binari per suicidarsi, ma che si fosse incamminata lungo la sede ferroviaria per raggiungere le postazioni dei pusher di eroina, che, dopo lo smantellamento delle piazze di smercio nell'ex boschetto di via Sant'Arialdo, si sono spostati nel tratto compreso tra Rogoredo e San Donato Milanese.

I trascorsi

Nel maggio scorso, la quarantaquattrenne era stata destinataria di un Daspo urbano da parte della Divisione Anticrimine della Questura di Milano, che le inibiva proprio la frequentazione dello scalo ferroviario per evitare che mettesse a rischio la sua incolumità attraversando i binari.

Per lo stesso motivo, dalla primavera scorsa a oggi gli specialisti di via Fatebenefratelli hanno emesso 42 provvedimenti analoghi per lo stesso motivo, con l'obiettivo di allontanare gli eroinomani dalla sede ferroviaria.