"Donatore di sangue da record...ora in pensione"

Luigi Angelo Barattieri è stato encomiato per il suo grande impegno sociale, grazie a 126 donazioni di sangue. "Sono iscritto all’Avis San Pietro all’Olmo di Cornaredo dal 1975 e nel corso di questi quasi cinquant’anni di “attività” ho raggiunto le 126 donazioni – racconta – un numero assurdo. Ad oggi non posso più essere donatore perché ho superato i 70 anni, ma dopo tanti anni sono felice di aver fatto così tanto del bene agli altri. Questo è forse il riconoscimento più alto mai ricevuto in vita mia, non contando gli encomi del pensionamento. Sono nato e cresciuto a Cornaredo. Ho lavorato come agente della polizia locale per 34 anni, dal 1974. Dal 2007 mi godo la pensione e ora anche questo emozionante traguardo".

Come ha reagito quando lo ha saputo?

"È sicuramente una bella cosa e sono felice soprattutto al pensiero che nei miei anni da donatore sono stato utile a qualcuno".

Si aspettava di ricevere l’onorificenza?

"No, per nulla. Non sapevo neppure che fosse possibile una cosa del genere, infatti sono stato avvisato proprio dai ragazzi dell’Avis di questa nomina. Per me donare non è mai stato un obbligo anzi, dopo tanti anni di iscrizione all’Avis era ormai un’abitudine. Ora è strano non poterlo più fare".

Elena Capilupi