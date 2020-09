Milano, 18 settembre 2020 - "La morte di Don Roberto è una ferita aperta, un dolore che resterà per sempre, impossibile non pensare a quel cuore amico a quella mano caritatevole tranciata dall'ingratitudine". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel giorno in cui a Regoledo, frazione di Cosio Valtellino, si svolge il funerale di don Roberto Malgesini, il 'prete degli ultimi', assassinato martedì scorso a Como da un 53enne tunisino che prima si è costituito ai carabinieri e ha ammesso il delitto, poi ha ritrattato.

"La comunità lombarda - scrive ancora Fontana - ha perso un punto di riferimento, un sacerdote, una persona buona".