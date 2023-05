Don Elio Cesari lascia, arriva don Caiani

Cambio al vertice alle Opere sociali Don Bosco. Don Elio Cesari lascia l’istituto salesiano di viale Matteotti, il più grande d’Europa, per diventare il nuovo direttore-coordinatore del centro nazionale di pastorale giovanile e presidente Cnos - segretario generale Cisi a Roma. "Ho il cuore pieno di sentimenti contrastanti e difficili da esprimere, ma sono sereno e tengo a manifestare l’immensa riconoscenza a ciascuno, per l’aiuto ricevuto in questi sei anni, con l’unico obiettivo di fare il meglio possibile per il bene di tutti". Anni di grande sviluppo dell’istituto sestese, che nonostante il Covid ha continuato ad ampliarsi e a diventare un punto di riferimento in tutta Italia nella collaborazione scuolaazienda e nella capacità di impiego degli studenti post diploma. Al suo posto arriverà don Paolo Caiani, ex allievo dei Salesiani e un passato in città come catechista per 10 anni. "Sono certo che porterà avanti con la dedizione che gli appartiene le tante sfide che ci attendono per i prossimi anni. Chiedo a tutti di accoglierlo e aiutarlo in questo compito impegnativo". Il 27 maggio si terrà la festa della scuola, "un momento di convivialità e ringraziamento che coinvolge studenti, famiglie, ex allievi, amici e aziende. Durante la festa gli alunni di tutti i settori presenteranno le loro attività e saranno presenti numerose aziende sponsor". La.La.