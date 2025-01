Domani sciopero nei trasporti. Anche bus e metro a rischio

Per domani, 10 gennaio, il sindacato Confail Faisa ha proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore che interesserà anche i lavoratori del Gruppo Atm. A Milano l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile dalle 8.45 alle 12.45. Lo sciopero è stato indetto per le "forti preoccupazioni legate all’allontanamento dalla professione di conducente di linea e la disaffezione al mondo dei trasporti, per le ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del trasporto pubblico locale, per i contratti nazionali di categoria sempre più svantaggiosi per le maestranze e per la sicurezza sul lavoro". I treni di Trenord e Trenitalia non subiranno disagi diretti, ma potrebbero essere condizionati dagli effetti dello sciopero del personale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Le attività di manutenzione e controllo sono fondamentali per garantire la sicurezza di tutte le corse. In assenza dei manutentori, alcuni treni potrebbero non partire o subire ritardi.