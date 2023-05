Domani l’addio al ciclista ucciso

Si svolgeranno domani a parti- re dalle 10.30 nella chiesa di Sesto Ulteriano i funerali di Renato Borsotti, ciclista 78enne travolto e ucciso lunedì pomeriggio da un furgone guidato da Vasco Dall’Osto, detenuto 25enne del carcere di Bollate. Mentre si trovava in permesso di lavoro a Sesto Ulteriano, il giovane, ubriaco, ha rubato il furgone a un collega e, in una folle corsa verso la zona industriale di Civesio, ha investito e ucciso l’anziano ciclista. Mentre la famiglia della vittima – moglie, figlia e quattro nipoti – chiede silenzio e rispetto per il proprio dolore, nella frazione si rincorrono i ricordi di nonno Borsotti, le cui giornate trascorrevano tra la cura degli amati nipoti, le commissioni nei negozi di vicinato e qualche giro nel circondario, a piedi o in bici. "Lo si vedeva spesso raggiungere la cappelletta votiva dedicata a san Matroniano", ricordano nel quartiere, dove abitava da sempre. In un clima d’incredulità e tristezza, ora la comunità si appresta a dare l’ultimo saluto al pensionato. A.Z.