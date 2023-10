Domani la seconda “passeggiata in bianco“ contro la criminalità

Nella città che festeggiava il record dei dasp, si accende il dibattito sulla sicurezza urbana. "Basta propaganda", dice l’opposizione. Eppure i numeri elencati in commissione andrebbero proprio a dimostrare, "che si sta facendo un lavoro a 360 gradi. Gli allontanamenti dal territorio, da gennaio a oggi, sono già 114 – ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Luca Nisco –. Significa che in prospettiva per dicembre andremo a raggiungere il range annuale che abbiamo e che va dai 140 ai 160 daspo". C’è anche attenzione agli stazionamenti sospetti dei mezzi: "Rimuoviamo in media 80 veicoli all’anno". Non basta secondo minoranza e comitati. Come quello “Riprendiamoci piazza Trento e Trieste“ che domani alle 20,30 organizzerà la seconda passeggiata in bianco in un quartiere che nelle ultime settimane ha visto risse in pieno giorno in via Marconi, accoltellamenti davanti a locali e lo stupro di un’anziana con problemi di Alzheimer in piazza IV Novembre. "Partiremo da piazza Trento e Trieste e la prima tappa sarà via Risorgimento. Percorreremo le strade principali del Rondò e ci fermeremo proprio nei punti più critici". La.La.