Domani la corsa “4 Pass insema“

Iscrizioni individuali fino all’ultimo prima della partenza per "4 Pass insema tra Pessàn e Burnàc", la corsa amatoriale organizzata per domani a Pessano dalla Polisportiva Molgora. Lo start è fissata all’oratorio Domenico Savio, in via Kennedy 14 dalle 7.30 alle 9. Le adesioni dei gruppi si chiudono stasera alle 21. 4 i percorsi, dal più semplice di 6 chilometri al più impegnativo di 22, l’arrivo per tutti è fissato alle 12.30. Informazioni all’indirizzo e-mail [email protected], o via Whatsapp al 3703145 927.