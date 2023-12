Domani il pranzo solidale organizzato dalla Cri per chi è solo o in difficoltà Il Comune e la Croce Rossa di Buccinasco organizzano un pranzo solidale e gratuito per le persone anziane sole e le famiglie fragili. Un gesto di solidarietà per condividere un momento di festa e augurarsi buone feste. Sostenuto dal Servizio Sociale Comunale e dalle associazioni del territorio.