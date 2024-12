Dodici milioni a Bruzzano e per il Famedio

Il Comune avvia il restauro del Famedio del Cimitero Monumentale (nella foto). La Giunta ha deliberato il primo lotto di interventi da due milioni di euro dopo aver ricevuto l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano. Nella stessa seduta sono stati stanziati 10,6 milioni di euro per interventi di completamento al cimitero di Bruzzano.

Le opere più urgenti per il restyling del Famedio, oggetto della delibera e previste nel 2025, hanno un valore di due milioni di euro e sono state finanziate nel vigente Piano triennale delle opere. Riguardano il restauro conservativo delle superfici delle facciate in pietra arenaria, le aperture e i pinnacoli, sottoposte all’azione degli agenti atmosferici e degli sbalzi termici. Il progetto approvato dalla Soprintendenza prevede interventi di pulitura, consolidamento e protezione delle facciate, oltre che di recupero di tessere musive, rovinate o distaccate, sulle lunette dei tre portali di accesso, raffiguranti le allegorie della Luce, della Storia e della Fama.

"Garantire il decoro e l’ampliamento dei cimiteri – afferma l’assessora ai Servizi civici Gaia Romani – rappresenta una priorità per l’amministrazione, come dimostra questo importante investimento di oltre 12 milioni di euro. Impegnarsi perché questi luoghi rispondano al fabbisogno della comunità e far sì che siano accoglienti e dignitosi è un impegno serio e di civiltà cui non vogliamo sottrarci".

"Sono numerosi gli interventi per il patrimonio storico e architettonico che l’Amministrazione sta finanziando attraverso il Piano triennale delle opere, dalla Galleria alla Scala, dalle sedi museali al Pantheon dei milanesi", conclude l’assessore al Bilancio Emmanuel Conte.