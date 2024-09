Milano, i docenti precari si incatenano al provveditorato. La denuncia: “Scuole sguarnite per un bug nell’algoritmo”

Continua la protesta dei docenti precari contro l’algoritmo che ogni anno, sulla base di una graduatoria basata sui punteggi dei singoli candidati, nomina gli insegnanti in servizio a scuola. Dopo l’occupazione dello scorso lunedì, mercoledì i manifestanti del sindacato Adl Cobas si sono incatenati fuori dall’Ufficio scolastico territoriale di Milano.

“Nessun incontro all’orizzonte contrariamente agli accordi presi con il personale dell’Ufficio”, lamentano i docenti. “Non ce ne andremo da qui fino a che non ci verrà dato un incontro urgente e non verrà mandato un avviso a tutti i Dirigenti Scolastici affinché vengano pubblicate le cattedre realmente disponibili. Solo dopo questo passaggio si potrà procedere con le nuove nomine in maniera trasparente”.

Le precari e i precari sostengono che a causa dell’algoritmo numerosi docenti con “lauti punteggi” siano stati scavalcati in graduatoria da candidati con punteggio inferiore. Inoltre, lamentano la mancata comunicazione da parte delle scuole delle cattedre rimaste libere. Per questo hanno chiesto un incontro con le autorità scolastiche provinciali.

Ma – hanno detto – “anche oggi il provveditore (Letizia Affatato, ndr) è assente. In una situazione di totale emergenza, a pochissimi giorni dall’inizio della scuola, i docenti sono senza cattedra e gli studenti saranno senza insegnanti. Questa non è la scuola che vogliamo”.

Contattato in merito, l’Ufficio scolastico territoriale ha comunicato che Letizia Affatato era assente a causa di impegni precedentemente assunti e che l’incontro è stato concesso a tutte le organizzazioni sindacali. L’Usl ha riferito che la convocazione è stata già inviata e si attende per i prossimi giorni, ma l’Adl Cobas sostiene di non aver ricevuto alcuna comunicazione.