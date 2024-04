Milano, divieti per le moto in Area B e Area C: ipotesi rinvio

Milano – Il sindaco Giuseppe Sala non esclude di posticipare i divieti di circolazione per gli scooter e le moto più inquinanti, divieti attualmente calendarizzati per ottobre. Sul versante opposto della mobilità, quello relativo al trasporto pubblico, l’amministratote delegato di Atm, Arrigo Giana, fa sapere che le procedure per l’arruolamento di nuovi conducenti dei mezzi di superficie proseguono, che a fronte di un fabbisogno di 300 persone sono stati selezionati 400 profili (sui mille che si erano candidati) e che i primi rinforzi potrebbero entrare in servizio per la fine del 2024. Due temi distinti, ma non distanti se è vero che proprio il dilatarsi dei tempi di attesa alle fermate dei mezzi pubblici – causato dalla mancanza di personale – può indurre a scegliere il mezzo privato come mezzo di spostamento.

Nel dettaglio, le nuove regole precluderanno l’ingresso in Area B – la zona a traffico limitato grande quasi come tutta Milano – e in Area C – la congestion charge del centro – ai ciclomotori e ai motoveicoli Euro 2 a due tempi e a gasolio nonché ai ciclomotori e ai motoveicoli Euro 0 ed Euro 1 a benzina a quattro tempi.

Un tema sul quale Sala è intervenuto ieri, a margine della presentanzione della nuova edizione del concerto di Radio Italia: "Ci stiamo ragionando – ha fatto sapere il sindaco in risposta a chi gli chiedeva se fosse disposto a posticipare i divieti di cui sopra –. Abbiamo un programma di lungo termine fatto da vari step che riguardano sia le moto che macchine. Non lo escludo, è qualcosa sul quale stiamo un po’ riflettendo. È chiaro che, come sempre, bisogna trovare la soluzione tra la tutela degli interessi dei possessori dei veicoli e la salute di tutti i cittadini".

Il rinvio potrebbe diventare realtà per effetto di una considerazione che, condivisibile o no, si sta facendo a Palazzo Marino: l’impatto ambientale e il numero degli scooter e delle moto in questione non vale il rischio che i loro proprietari, qualora ci fosse il divieto, scelgano l’auto. A chiedere una proroga è stata, in queste settimane, soprattutto la Lega, che ha sostenuto le manifestazioni organizzate da una delegazione di motociclisti proprio per convincere Palazzo Marino a rimandare l’entrata in vigore dei provvedimenti.

Lo scorso weekend il Carroccio ha lanciato la raccolta firme "per chiedere a sindaco e Giunta di posticipare al primo ottobre del 2027" non solo i divieti contro le due ruote ma anche quelli relativi all’ingresso in Area C delle auto Euro 3 benzina ed Euro 6 diesel di tipo A-B-C acquistate prima del 31 dicembre 2018. "La decisione di estendere dal prossimo ottobre i divieti di circolazione in Area B e Area C rappresenta una persecuzione ulteriore nei confronti dei cittadini, già colpiti in questi anni dagli aumenti delle tariffe" aveva dichiarato Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega, in occasione del lancio della raccolta firme.

Giana, invece, ha partecipato ieri pomeriggio alla seduta della commissione Mobilità del Consiglio comunale. "Il fabbisogno attuale di conducenti – ha confermato l’amministratore delegato di Atm – ammonta a 300 unità. Stiamo cercando di farvi fronte attraverso circa 400 ingressi, scremati da circa 1.000 candidature selezionate. Per rendere più attrattiva la nostra proposta, come noto, abbiamo previsto una specie di bonus formativo e di bonus casa, in modo tale da sgravare le spese dei candidati, spesso originari di altre regioni. La carenza di autisti – sottolinea però l’amministratore delegato di Foro Bonaparte – non è comunque un problema solo milanese ma anche italiano ed europeo: in Italia l’ammanco è di 10.000 addetti, in Europa di 100.000. Il calo di attrazione nei confronti della professione è di natura organica".