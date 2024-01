Diventare caregiver. Ora c’è un corso

Un corso per diventare caregiver, dedicato ai familiari che accudiscono un disabile, ma anche ai professionisti. Il progetto partirà il 19 febbraio e sarà gratuito. "La precedente edizione ha riscosso notevole successo, testimonianza di come nel nostro territorio il tema dell’assistenza sia particolarmente sentito e una realtà per molti cittadini - spiega l’assessore al Welfare Riccardo Visentin -. Grazie a Regione Lombardia le lezioni sono gratuite e l’organizzazione in orario serale agevola tutti coloro che lavorano". L’iniziativa rientra nelle attività del Tavolo Politiche familiari. Lo scopo è quello di illustrare le principali tematiche su aspetti previdenziali, clinici e assistenziali nell’ambito della disabilità. "Gli interventi educativi e formativi contribuiranno a migliorare le singole conoscenze rendendo i destinatari più capaci di compiere scelte e adottare comportamenti che migliorano lo stato di salute della persona con disabilità o la tutelano". Ci saranno anche lezioni pratiche. Il corso si svolgerà due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, dalle 18 alle 20 in modalità mista on line o in presenza alla sede di Anffas NordMilano. La.La.