Diventano un calendario gli scatti amatoriali più belli della città

Gli scatti di dieci fotografi amatoriali per raccontare la città di San Donato Milanese, con i suoi paesaggi, gli scorci più caratteristici e le trasformazioni subìte nel corso del tempo. Anche per il 2025 è stato realizzato un calendario frutto del contest social #lanostrasdm, concorso creativo promosso dal Comune per valorizzare la città e contribuire a diffonderne l’immagine.

Le più belle fotografie tra quelle pervenute da un cospicuo numero di fotografi amatoriali sono andate a comporre il calendario, che verrà distribuito dal Comune nelle occasioni di rappresentanza, nei primi mesi dell’anno nuovo.

Le prime copie cartacee sono state consegnate dal sindaco Francesco Squeri agli autori degli scatti, che sono Luigi Alloni, Sara Antonelli, Bruna Biagioni, Mara Del Monte, Barbara Gerosa, Diana Magnus, Cesare Maiandi, Nadia Pizzini, Roberto Rognoni e Alessandro Rovetto.

"È la bellezza della nostra città, colta in momenti del giorno e dell’anno, nonché in luoghi differenti – osserva il sindaco –. Grazie alle fotografie selezionate attraverso il contest social, mese dopo mese, potremo osservare San Donato con occhi diversi".

Chi desiderasse una copia del calendario può richiederla in municipio, fino a esaurimento scorte.

A.Z.