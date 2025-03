Disturbi alimentari: l’Asst apre uno sportello

Venerdì, in occasione della Giornata "lilla" contro i disturbi alimentari, l’Asst Melegnano Martesana metterà a disposizione del pubblico uno sportello informativo e di orientamento. Appuntamento delle 10 alle 13 al Predabissi, nel dipartimento di Diabetologia e Nutrizione diretto dalla dottoressa Annalisa Mascheroni (nella foto). Gli specialisti risponderanno a domande e forniranno indicazioni, segnalando gli eventuali percorsi da intraprendere. Obiettivo dell’iniziativa è far conoscere i servizi offerti dall’Asst Melegnano Martesana e ribadire l’importanza di affidarsi ad esperti nella gestione dei disturbi alimentari, una problematica che può colpire giovani e adolescenti, ma anche gli adulti. Lo sportello, al sesto piano dell’ospedale, funzionerà con accesso libero. Per info è possibile scrivere una mail a dietologia.vizzolo@asst-melegnano-martesana.it.