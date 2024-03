Disturbi alimentari. L’arcivescovo incontra studenti

Domani alle 11 al Collegio San Carlo di Milano, l’arcivescovo Mario Delpini (nella foto) incontra gli studenti in occasione della Giornata nazionale dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) e inaugura un percorso formativo online che sarà a disposizione degli educatori per riconoscere i segnali del DCA e lavorare sulla prevenzione. La Diocesi di Milano chiede così che i propri oratori, attraverso la Fondazione Oratori Milanesi, siano "in prima linea" nell’osservazione di un fenomeno che colpisce adolescenti e preadolescenti (maschi e femmine) con sempre maggiore frequenza e in età sempre più precoce. In uno spirito di alleanza sui temi educativi e di impegno

comune nella prevenzione del disagio giovanile, l’evento vedrà la partecipazione dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, per testimoniare l’impegno di Regione Lombardia su questi temi, e sarà l’occasione per lanciare un progetto di collaborazione con Auxologico.