Disponibili due borse-lavoro in ambito servizi bibliotecari

Due borse di lavoro da destinare ai servizi bibliotecari, dureranno 6 mesi. L’opportunità è finalizzata all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. La domanda deve essere inviata entro le 12 di venerdì 28 febbraio, mentre l’inizio del tirocinio è previsto per il mese di aprile. Il modello di domanda e autocertificazione è disponibile sul sito del Comune di Garbagnate Milanese all’indirizzo https://comune.garbagnate-milanese.mi.it/ e va inviata a protocollo@comune.garbagnate-milanese.mi.it, inserendo come oggetto “Domanda borsa lavoro“. Alla domanda devono essere allegati il curriculum, copia di un documento di identità, eventuale certificato di disoccupazione. Una commissione appositamente composta da funzionari dell’ente esaminerà le domande pervenute e procederà ai colloqui. Data e sede dei colloqui saranno pubblicati sempre sul sito del Comune, insieme all’elenco dei candidati ammessi. L’inizio del tirocinio è previsto per aprile. La liquidazione del compenso pari a 400 euro sarà effettuata con modalità mensile posticipata ed è subordinata alla certificazione della continuità dell’attività.