Disponibili 22 alloggi popolari. Via alle domande (fino all’8 giugno)

Ventidue alloggi a disposizione e uno Sportello al quale rivolgersi per la compilazione delle domande. Da ieri fino all’8 giugno è possibile presentare domanda l’assegnazione di un alloggio popolare nei Comuni del Piano di Zona del Rhodense che comprende Arese, Cornaredo, Lainate, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho e Settimo Milanese. Pochissimi alloggi a fronte dell’attuale emergenza abitativa, "nel corso del 2024, nei Comuni del Rhodense, sono state presentare istanze per ottenere un alloggio Sap nei due bandi aperti, pari a 1400 per un numero totale di nuclei familiari di circa 800", fa sapere il Sicet, (Sindacato Inquilini Casa e Territorio). Ma non solo. Nonostante la sentenza del Tribunale di Milano dello scorso 21 febbraio che dichiarava discriminatorio la scelta di Regione Lombardia di attribuire un punteggio superiore alla residenza rispetto ad altri fattori e nonostante le modifiche apportate, secondo il Sicet, "il punteggio di residenza nei Comuni e in Regione è ancora troppo determinante nella composizione del punteggio per accedere ad un alloggio popolare".

In altre parole se ci sono famiglie numerose con sfratto o in gravi difficoltà economiche che vivono in un Comune in cui non ci sono alloggi disponibili (come per esempio Pogliano e Pero) non riusciranno mai ad avere una casa. "La legge 16/2016, anche a seguito delle modifiche apportate da Regione Lombardia, è una legge che tende ad escludere ed espellere i cittadini dal proprio territorio per quanto concerne l’accesso all’edilizia pubblica - commenta Giacomo Manfredi responsabile della zona Rhodense per Sicet Milano - si vanno a penalizzare quei nuclei che vivono in Comuni dove ad esempio non è presente l’edilizia residenziale pubblica o quei nuclei che al momento della presentazione della domanda di accesso si vedono esclusi dalla domanda in quanto non presente un alloggio adeguato nel proprio comune". Intanto da ieri è stato sarà aperto lo Sportello Unico d’Ambito, in via Buon Gesù 21, a Rho, messo a disposizione dal Comune capofila e gestito da Sercop in collaborazione con Aler Milano, per l’assistenza alla compilazione delle domande che si può fare solo in modalità telematica. Chi ha bisogno di farsi aiutare può rivolgersi allo Sportello di via Buon Gesù aperto al pubblico fino a venerdì 6 giugno nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17.

