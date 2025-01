Discoteca senza permessi. A Rozzano vigili e carabinieri la mettono sotto sequestro

Sono scattati i sigilli per il La Kalle Club di via Curiel a Quinto Stampi di Rozzano. Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, avvenuto l’altra sera, i carabinieri della Compagnia di Corsico e la polizia locale hanno compiuto un’operazione congiunta che ha portato al sequestro amministrativo del locale che si fingeva un circolo privato, ma che in realtà era una discoteca non autorizzata. Avrebbe dovuto essere aperto ai soci e invece l’accesso era consentito a tutti. Durante i controlli è stato anche scoperto un Dj set in corso senza alcuna autorizzazione.

La polizia locale ha contestato al titolare del locale la violazione per le attività abusive di sala da ballo e somministrazione di cibo e bevande al pubblico. Inoltre, sono stati identificati due lavoratori non in regola. Non è la prima volta che il locale di via Curiel subisce sanzioni amministrative. Già in passato era stato chiuso. Ora bisognerà attendere per capire se la chiusura resterà un fatto temporaneo oppure definitivo. Pesanti le sanzioni amministrative elevate. Nel corso dell’operazione i carabinieri hanno effettuato anche specifici controlli sulla circolazione stradale: quasi 100 persone identificate, 50 veicoli controllati e oltre 10 contravvenzioni elevate per infrazioni al Codice della strada.

"Questa operazione dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra carabinieri e polizia locale per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle leggi sul nostro territorio - spiegano dal Comune -. Un lavoro di squadra che contribuisce a rendere più sicura e vivibile la nostra comunità". Una guerra alla legalità in corso a Rozzano da diversi anni con decine di operazioni in tutti i quartiere della città contro lo spaccio, l’abusivismo e il lavoro nero.

Massimiliano Saggese