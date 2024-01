Discoteca Almas licenza sospesa per 15 giorni

Il questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici, ha deciso la sospensione per 15 giorni della licenza della discoteca Almas di via Monfalcone. Da maggio a oggi la polizia è intervenuta diverse volte per liti e risse che hanno coinvolto avventori e proprietario. Episodi finiti in ospedale con clienti che hanno riportato ferite alla testa, che sono stati aggrediti con cocci di vetro, lanci di bottiglie e addirittura un fumogeno scagliato sulla folla. Casi che si sono ripetuti ancora a inizio mese, quando il circolo privato è stato teatro di un’accesa lite tra due addetti alla sicurezza dovuta a incomprensioni lavorative: uno dei due è stato colpito violentemente al volto dal collega, riportando 10 giorni di prognosi. La.La.