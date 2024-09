Discarica sicura solo per residenti e videosorvegliata

Sicura, ammodernata, videosorvegliata e accessibile solo ai residenti di Bresso. La piattaforma ecologica comunale, o Centro di raccolta, di via Papa Giovanni XXIII 97 è stata completamente riqualificata da un intenso restyling di manutenzione sia dal punto di vista della struttura, visto che è posta accanto alla sponda sinistra del fiume Seveso, sia da quello della sicurezza. Nei fatti, per prima cosa, il piazzale interno è stato rifatto, con la messa a norma e con il ripristino dei servizi ambientali sottostanti, come gli impianti elettrici, la rete idrica e le condotte fognarie: i lavori sono stati eseguiti in conformità con le linee guida dei vari enti coinvolti. Per seconda, lungo il perimetro esterno è stata costruita una nuova recinzione, con pannelli e con materiali conformi alla zona naturale circostante, per impedire le intrusioni, con la sistemazione di telecamere; il sistema di videosorveglianza adottato prevede i cosiddetti sensori volumetrici in grado di rilevare la presenza di persone nell’area.

Infine, per terza, ai vari cassoni e contenitori, posti da Amsa nel piazzale, possono accedervi solo gli abitanti bressesi, utilizzando gratuitamente la loro tessera sanitaria o Carta regionale dei servizi: grazie al sistema di controllo digitalizzato, i cittadini hanno la possibilità di effettuare in totale autonomia l’operazione di riconoscimento per avere l’autorizzazione all’ingresso e, quindi, per depositarvi le varie tipologie di rifiuti. Il punto di raccolta di via Papa Giovanni XXIII è aperto dal martedì al sabato, dalle 8.45 alle 17, e la domenica mattina, dalle 8.45 alle 12; è chiuso il lunedì. Vi si possono portare, per esempio, anche i materiali riciclabili, come gli imballaggi in cartone e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Giuseppe Nava