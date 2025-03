Disagi sulla Ss11. L’Anas ai sindaci: "Lavori di notte"

Fine lavori anticipata ad ottobre 2025, anziché febbraio 2026 e lavori in orario notturno (da inizio luglio). È questa in sintesi la risposta data da Anas alla lettera inviata nei giorni scorsi da Corrado D’Urbano - sindaco di Cornaredo - e Linda Colombo - sindaco di Bareggio - con la quale lamentavano i forti disagi sulle strade urbane a causa dei lavori causa dei lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza nel tratto extraurbano della strada statale 11 Padana Superiore. Con la chiusura da parte di Anas delle corsie di sorpasso da settimane si sono create lunghissime code ed enormi disagi agli automobilisti che quotidianamente si devono recare a Milano per lavoro. I due sindaci chiedevano di ridurre il più possibile i tempi degli interventi, valutando anche la possibilità di eseguirli di notte. E la risposta è arrivata, Anas ha informato i due sindaci che il cronoprogramma aggiornato prevede l’ultimazione dei lavori per la fine di ottobre.

In particolare la sostituzione dello spartitraffico centrale (attualmente in corso) mediante la chiusura della corsia di sorpasso in entrambe le direzioni terminerà entro la fine di aprile; da inizio luglio fino alla metà di agosto, verranno sostituite le barriere di sicurezza e antirumore mediante chiusura in entrambe le direzioni della corsia di marcia (rimarrà aperta solo la corsia di sorpasso). Nei restanti periodi la sostituzione delle barriere laterali sarà fatta in orario notturno. "Una prima buona notizia è arrivata, visto che fino a prima della nostra lettera si prevedeva il termine del cantiere a novembre e addirittura era comparso un cartello che parlava di febbraio 2026 - dichiara il sindaco D’Urbano -. Altro aspetto positivo è che i lavori verranno eseguiti di notte". Ro.Ramp.