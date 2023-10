Diritto allo studio e reddito di formazione: il 17 novembre maxi-sciopero studentesco

"In Lombardia ora decidiamo noi: striscione, flash-mob con le matite in mano - per riscrivere la scuola - e una lunga lista di rivendicazioni, dal diritto allo studio alla creazione di un “Reddito di formazione“. Una delegazione dell’Unione degli Studenti si è presentata ieri pomeriggio sotto Palazzo Lombardia per lanciare lo “Sciopero studentesco internazionale del 17 novembre“. "Per la prima volta dopo anni gli studenti di tutta Europa si stanno organizzando per attivarsi in maniera coordinata - sottolinea Alessandro Di Miceli –. In Lombardia la mobilitazione studentesca sarà intensa: saremo in piazza non solo con un grande corteo a Milano, ma anche in tantissime altre province". "Le nostre richieste – continua Sara De Vecchi – sono incentrate principalmente sul tema del diritto allo studio, che di fatto non viene realmente garantito a tutti gli studenti". Si.Ba.