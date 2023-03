Altra stretta sulla Centrale. La direttiva di Piantedosi: più controlli in zona stazione

Il ministro Matteo Piantedosi

Milano – Altro giro di vite in arrivo per l’area della Stazione Centrale, già al centro da più di due mesi di un piano specifico di pattugliamenti pressoché quotidiani. Ieri il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha inviato al prefetto Renato Saccone e ai colleghi di Roma e Napoli una direttiva per intensificare ancora di più la sorveglianza nella zona del principale scalo ferroviario cittadino, "assicurando – si legge in una nota del Viminale – una presenza rafforzata e visibile delle forze di polizia e offrendo una più efficace risposta al bisogno di protezione in zone dove la percezione di insicurezza è molto diffusa".

Le indicazioni del Viminale si sono concentrate in particolare sul ruolo di ghisa e Fiamme gialle: "Con la disponibilità dei sindaci interessati, dovrà essere previsto un ulteriore coinvolgimento delle polizie locali e al contempo dovrà essere valorizzato l’impegno della Guardia di finanza sul fronte dell’azione di accertamento di tipo economico-finanziario nei confronti dei gestori di attività". Il potenziamento dei controlli in Centrale è scattato lo scorso 10 gennaio con una serie di operazioni interforze, come concordato a metà dicembre da Piantedosi e dai sindaci Giuseppe Sala, Roberto Gualtieri e Gaetano Manfredi al forum sulla sicurezza nelle città metropolitane.

I riflettori si sono nuovamente riaccesi sulla zona della Centrale la sera del 6 marzo, quando il ventitreenne marocchino Abrahman Rhasi ha aggredito cinque donne tra il sottopasso Mortirolo e viale Doria e accoltellato tre passanti prima di essere bloccato dai poliziotti motociclisti delle Nibbio. Il giorno dopo, Sala aveva sentito Piantedosi per chiedere più agenti.