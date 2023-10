Dipendenti Lendlease volontari al Mast di Rho

Volontari per un giorno: cinquanta dipendenti del gruppo internazionale leader nel real estate LendLease, che lavorano all'interno di Mind-Milano Innovation District, hanno imbiancato le sale dello spazio giovani Mast e sistemato gli arredi del giardino. Nell'ambito di un progetto della multinazionale, i dipendenti hanno donato alcune ore di lavoro a una attività di volontariato volta alla cura della comunità e del territorio rhodense. Al Mast di via San Martino sono stati accolti dallo staff della cooperativa LaFucina che lo gestisce e dall'assessore ai giovani Paolo Bianchi. I "volontari per un giorno" hanno indossato tute protettive e imbiancato alcune sale dello spazio di aggregazione giovanile, ammalorate dalle piogge estive, in particolare la sala destinata agli eventi e quella dello spazio compiti, poi hanno rigenerato alcuni arredi da giardino. Per i dipendenti è stata un’occasione non solo di volontariato, ma anche di team building in un contesto comunitario e accogliente. "Ringraziamo LendLease per avere scelto lo Spazio Mast per far vivere questa esperienza ai suoi dipendenti - commenta l'assessore - Mind non è una realtà lontana dal nostro territorio e queste iniziative dimostrano quanto sia positiva la costante collaborazione che si sta attivando con le imprese che operano al suo interno". Lo staff della cooperativa LaFucina ha voluto omaggiare i suoi ospiti con la performance di alcune giovane creative del progetto Whynot che, attraverso il linguaggio della danza contemporanea, della musica e dell’arte, hanno coinvolto lo staff di LendLease in una esibizione interattiva di danza e disegno.