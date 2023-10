Dipendenti contro il Comune: "Basta tagliare personale"

Si sono presentati davanti a Palazzo Marino con bandiere dei sindacati e cartelli, con scritte come "1042 dipendenti cessati e mai sostituiti" oppure "No alla chiusura dei musei". Ieri è scoppiata la protesta dei dipendenti comunali contro i tagli del personale e le mancate assunzioni che stanno mettendo in sofferenza diversi servizi, tra cui la cultura. Una mobilitazione indetta da Fp-Cgil, Cisl-Fp, UilFpl e Csa, oltre alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, dopo che si è interrotto il confronto con l’amministrazione comunale sul nuovo piano occupazionale.