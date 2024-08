Dipendente e testimonial:: "Siate donatori"

L’ospedale lancia una campagna per la donazione di sangue. A fare da testimonial è un volontario e dipendente del nosocomio di viale Matteotti che ne racconta i benefici. Francesco Calabretta è un donatore da 17 anni. "Credo fortemente che sia un modo semplice e sicuro per fare la differenza nella vita di chi ha bisogno". A Sesto è attivo il centro trasfusionale, dove Francesco dona dal 2019. "Ci vado circa tre volte all’anno. La sensazione di benessere che provo, il giorno dopo, è indescrivibile. C’è la consapevolezza di aver compiuto un gesto così nobile e di aver conribuito a salvare una vita. Questo mi riempie di gioia e mi spinge a continuare con ancora più entusiasmo".

Infine, l’appello. "Invito davvero tutti a prendere in considerazione la donazione di sangue, perché è un gesto semplice, richiede poco tempo e può aiutare qualcuno in difficoltà. Il processo è sicuro e controllato,seguito da personale medico e infermieristico di supporto, qualificato, sempre disponibile a rispondere a qualsiasi domanda o dubbio". Un gesto per gli altri ma anche per se stessi. "Donare il sangue non è solo un atto di altruismjo, ma anche un’occasione per prendersi cura di sé. Attraverso controlli periodici, infatti, riusciamo a monitorare il nostro statodi salute e prevenbire eventuali problematiche". Ogni mese a Sesto donano 160 cittadini. L’ospedale ha potenziato il personale proprio per garantire un maggior numero di prime visite per le idoneità e a breve partirà una collaborazione con l’ortopedia. La.La.