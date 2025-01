Diocesano, il Ministero “annulla“ il bando

La sospensione del bando per il “nuovo“ Museo Diocesano è stata prorogata "per ulteriori 60 giorni", almeno fino al prossimo 22 marzo. Ma la stessa gara potrebbe essere definitivamente sospesa. Procediamo per passi. Il primo. In una determina firmata dall’Opera Diocesana per la Diffusione e la Preservazione della Fede datata 19 gennaio c’è scritto che la sospensione della gara è stata allungata per altri due mesi "per consentire di predisporre la relazione illustrativa da inviare ad Anac e di conoscere le successive considerazioni, al fine di concludere i necessari approfondimenti in merito alle determinazioni da assumere relativamente alla prosecuzione della procedura di gara".

Ma nello stesso documento c’è un secondo passaggio che svela che il ministero della Cultura si è ormai convinto che, dopo il caso sollevato da 109 architetti contro il bando con priorità per l’architetto Cino Zucchi, la stessa gara vada definitivamente archiviata e si debba ripartire da zero. "In data 23/12/2024 – si legge nella determina dell’Opera Diocesana – il Segretariato regionale della Lombardia del Ministero della Cultura ha comunicato di aver ricevuto un parere dall’Avvocatura dello Stato sulle questioni sollevate riguardanti la prosecuzione della procedura e che, sulla base delle valutazioni espresse dall’Avvocatura, ha invitato la Stazione appaltante Opera Diocesana ad annullare in autotutela il bando e la procedura di gara". Nello stesso atto viene anche spiegato che "in data 14/01/2025 è stata ricevuta da parte di Anac la nota recante la richiesta di acquisizione di elementi di conoscenza relativi alla procedura in oggetto e che risulta necessario predisporre una relazione illustrativa entro il termine di 20 giorni dal ricevimento e pertanto entro il 3 febbraio 2025".

Il caso relativo al Museo Diocesano è stato sollevato lo scorso ottobre da una lettera firmata da 109 architetti in cui veniva contestato il bando lanciato pochi giorni prima dall’Opera Diocesana per la progettazione del Nuovo Museo Diocesano nei Chiostri di Sant’Eustorgio, nel cuore del quartiere Ticinese. Un bando per progettazione e direzione lavori del valore di 728.438 euro. La missiva sottolineava che "dalla lettura del bando, si evince che è stato preceduto da un incarico affidato “in via privatistica” allo studio Cino Zucchi Architetti (studio Cza)" e aggiungeva che un bando pensato in questo modo non rispetterebbe "i principi di concorrenza, imparzialità e non discriminazione che devono essere alla base di ogni sana competizione".

M.Min.