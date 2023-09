Diletta Leotta ritorna in tv per il derby: la neomamma in campo nel prepartita su Dazn dalle 17

Milano, 13 settembre 2023 – Alla partita più importante per Milano non poteva mancare lei, Diletta Leotta volto tra i più amati e ammirati di Dazn. A meno di un mese dal parto, torna sul campo e lo fa per un'occasione speciale: l'attesissimo derby della Madonnina, la sfida milanese tra Inter e Milan.

Sarà proprio San Siro, infatti, il “campo” che vedrà il ritorno di Diletta Leotta, pronta a raccontare le emozioni del derby di Milano sin dal prepartita che si accenderà in app a partire dalle 17 di sabato 16 settembre

Diletta è diventata mamma di Aria, avuta con il compagno Loris Karius calciatore tedesco e portiere del Newcastle, nel giorno del suo compleanno.

Il ritorno di Diletta Leotta è solo una delle novità messe in campo da Dazn per il derby. Ecco le principali novità per la partitissima che inizierà alle 18, andrà in scena in esclusiva su Dazn.

Telecronaca a tre voci rossoneroazzurre

Già sperimentata in altri campionati (Spagna e Inghilterra), il commento a tre voci arriva anche in Italia per la prima volta in un match ufficiale del calcio italiano. Pierluigi Pardo sarà accompagnato da due commentatori tecnici che vantano una significativa storia con i club milanesi: Massimo Ambrosini, storica bandiera del Milan e Andrea Stramaccioni che dell’Inter è stato allenatore.

Le riprese

Novità anche sul piano tecnologico con riprese che offriranno grandi emozioni: , il big match permetterà a tutti tifosi di sperimentare una visione unica della partita con le riprese di una telecamera speciale che con le sue inquadrature e immagini aeree fino a un minimo di 15 metri dal terreno di gioco consentirà di raccontare l’atmosfera della partita in modo ancora più spettacolare, permettendo ai tifosi nerazzurri e rossoneri di vedere le azioni dei loro beniamini da una prospettiva ancora più coinvolgente.

Derby social

Le novità per l’appuntamento di Inter-Milan non si fermano in campo ma arrivano su direttamente sui dispositivi dei tifosi con la funzione “Fan Zone” di DAZN. Tra i Talent di Dazn pronti a inaugurare le live chat, anche Stramaccioni e Ambrosini che daranno il via alle conversazioni nella chat che si accenderà per il derby di Milano. Con ““Fan Zone”, i tifosi potranno condividere in diretta le emozioni del match attraverso una live chat attivabile in app nella quale potranno scambiarsi commenti, emoticon, sticker e Gifma anche partecipare a sondaggi dedicati.