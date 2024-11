Applausi “ai giovani di Amsterdam” nel corteo pro-Pal: arriva l'informativa della Digos

Milano, 11 novembre 2024 – Sostegno “ai giovani di Amsterdam”, la Digos indaga sulla manifestazione pro Palestina di sabato scorso. In Procura a Milano è atteso per i prossimi giorni il deposito di un'informativa degli investigatori che stanno effettuando alcuni accertamenti, compresa l'analisi delle immagini e degli audio, su quanto avvenuto al corteo per la Palestina di sabato scorso nel quale, tra le altre cose, sono state pronunciate frasi a sostegno dei "giovani di Amsterdam", che hanno assaltato i tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv.

Gli investigatori stanno, dunque, verificando i contenuti dei filmati e degli audio per arrivare a eventuali identificazioni. Poi, nel caso il procuratore Marcello Viola valuterà se aprire un fascicolo e per quale ipotesi di reato.

"Un applauso ai giovani di Amsterdam. Un applauso a tutti i giovani, ragazzi e ragazze, che hanno dato una lezione", avevano detto al microfono alcuni attivisti. E ancora: "In questi giorni abbiamo visto come nostri fratelli ad Amsterdam, in Olanda, hanno agito contro il sionismo. Questa è la solidarietà. Dobbiamo farlo anche qui in Italia". Fra i possibili capi di accusa che potrebbero integrare queste frasi c’è l’istigazione a delinquere.