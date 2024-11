Milano, la piazza pro Palestina inneggia ai pestaggi di Amsterdam: “Dobbiamo farlo anche qui in Italia”

Milano, 9 novembre 2024 – La piazza pro-Pal milanese inneggia ai pestaggi di Amsterdam ai danni di alcuni tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv.

Un momento del Corteo pro Palestina a Milano tenutosi oggi a Milano

Aggressioni che da ieri, venerdì 8 novembre, sono al centro del dibattito politico internazionale, fra la maggioranza che ha condannato senza appello aggressioni definite come “attacchi antisemiti” e chi ha sottolineato come i supporter della squadra gialloblù avessero percorso le strade della capitale olandese intonando cori anti-Gaza e favorevoli ai bombardamenti dello stato ebraico.

Il sostegno

Manifesto supporto, invece, è stato espresso dagli antagonisti che si sono ritrovati oggi pomeriggio, sabato 8 novembre, per un corteo partito da piazzale Cadorna e diretto verso Porta Genova.

"In questi giorni abbiamo visto come nostri fratelli ad Amsterdam, in Olanda, hanno agito contro il sionismo. Questa è la solidarietà – hanno detto al megafono gli attivisti nelle prime file della manifestazione – Dobbiamo farlo anche qui in Italia, non possiamo rimanere solo a fare le piazze di solidarietà, dobbiamo agire nelle piazze, nei luoghi di lavoro, alle manifestazioni. Bisogna agire ora, non domani".

Manifestazioni pro Palestina ad Amsterdam il giorno di Ajax-Maccabi

Dopo un applauso iniziale "ai giovani di Amsterdam", il tema è stato ripreso da un altro attivista, anche stavolta accolto da applausi, grida e qualche fischio. "Tutti i media hanno detto che erano atti antisemiti: ciò che è stato portato ad Amsterdam erano atti antisionisti".