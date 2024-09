Digital Week. Le sfide dell’AI per il futuro

Razzante*

Intelligenza Artificiale (AI) sta ridefinendo il modo in cui interagiamo con il mondo che ci circonda. Nel contesto urbano, l’AI sta emergendo come uno degli strumenti più potenti per affrontare le sfide della contemporaneità, dalle smart city alla gestione delle risorse, alla mobilità sostenibile. Occorre garantire però che l’Intelligenza Artificiale, nel suo avanzare, non sovrasti ma piuttosto arricchisca il linguaggio umano. Questi temi troveranno spazio di discussione alla Milano Digital Week 2024, un evento che riflette il crescente dialogo tra Intelligenza Artificiale e espressioni umane. Con il tema centrale "Il nuovo linguaggio della città. Tra Intelligenza Artificiale ed espressioni umane", dal 10 al 14 ottobre la Milano Digital Week offrirà più di 120 eventi, workshop, e dibattiti. La manifestazione, giunta alla sua settima edizione, si propone di costruire un ponte tra imprese, istituzioni e cittadini, con un programma ricco e accessibile che esplora le dimensioni più importanti della digitalizzazione, dalla cittadinanza digitale alla formazione, passando per le tecnologie innovative e la cybersecurity. La novità di questa edizione risiede nella creazione di sei tracce tematiche che abbracciano vari ambiti della vita urbana e digitale: Digitale per le imprese, Cittadinanza Digitale, Smart City, Tecnologie, Cultura e Intrattenimento, Lavoro e Formazione. L’obiettivo è quello di esplorare come la tecnologia possa essere uno strumento al servizio delle persone e delle comunità, con uno sguardo rivolto a una nuova forma di socialità inclusiva e partecipativa. Ancora una volta Milano si conferma come il centro vitale per l’innovazione, e la Milano Digital Week 2024 rappresenta un’opportunità imperdibile per esplorare il potenziale dell’Intelligenza Artificiale nella trasformazione della città.

*Docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica

di Milano