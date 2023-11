Dieci milioni e 420 posti letto in viale Romagna

Dieci milioni di euro per riqualificare 259 posti letto nella Casa dello Studente Leonardo da Vinci di viale Romagna, che era stata anche occupata (e rivendicata) nel mese di giugno dal movimento delle tende: ad annunciare il via libera al cofinanziamento sono il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e l’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi. "L’intervento sulla residenza studentesca, di proprietà regionale (in comodato d’uso per 35 anni, ndr) – sottolineano Fontana e Fermi – prevede la compartecipazione del Politecnico per 11 milioni di euro. Grazie a questo importante restyling, la residenza arriverà ad ospitare un totale di 420 studenti entro settembre 2026, data prevista per la conclusione dell’intervento".

Si.Ba.