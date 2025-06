Dieci anni di servizi gratuiti nel nome di Lorenzo

Dieci anni di servizi gratuiti sul territorio e di cultura della prevenzione. Sono numeri che pesano quelli che ha presentato l’associazione Perrone (Alp), fondata dai genitori e dagli amici di Lorenzo Perrone, scomparso a soli 17 anni nel 2007 a causa di una grave malattia oncoematologica. La famiglia volle creare una onlus per tenere vivo il suo ricordo, ma soprattutto per lottare affinché altri ragazzi non fossero costretti a vivere il suo calvario.

Con la nascita de La Casa di Lorenzo, centro di ascolto e supporto psicologico per i malati di tumore e per i loro familiari, la struttura dell’Alp si è allargata e oggi, tra operatori e volontari, collaborano con oltre 20 persone. Screening e visite, campagne di informazione e prevenzione, ma anche uno sportello di consulenza dedicata a chi ha un tumore e a tutta la sua famiglia. "Lo scorso anno abbiamo erogato servizi gratuiti alla comunità per un valore di 51.932 euro. Soldi che i nostri utenti non hanno speso", hanno sottolineato la presidente Rosalba Tanda e il vicepresidente Riccardo Perrone.

Una cifra che aumenta se si considera il decennale della onlus. Dal 2015 al 2025, infatti, sono stati presi in carico 277 pazienti oncologici. Sono stati svolti 1.772 colloqui di supporto piscologico, 140 colloqui di accoglienza e ascolto, oltre 44 consulenze. Nel 2024 sono state eseguite anche 30 ore di sollievo domiciliare. Ma è sul trasporto sanitario che l’associazione ha visto negli anni un vero boom di richieste: 2.862 i servizi che sono stati effettuati dai volontari dal 2017 a oggi. Due anni fa era nato anche il trasporto in rosa: donne che sostengono altre donne, malate di tumore, accompagnandole in ospedale per le terapie, le visite o i controlli. Mettendo insieme tutto il grande lavoro di questi dieci anni, il valore economico della ricaduta sociale, sul territorio, sale a 247.789 euro.

L’Alp ha anche siglato un progetto di collaborazione con l’ospedale Uboldo di Cernusco Sul Naviglio: 26 persone prese in carico, 76 colloqui psicologici individuali e 229 ore di presenza in corsia da parte dei volontari e operatori colognesi, per un valore di 13.1671 euro.

"Dieci anni accanto ai malati di tumore e ai loro familiari". Il bilancio del 2024 si è chiuso con 121.114 euro di entrate e 77.796,22 di uscite, con un avanzo di esercizio di 43.317,80 euro, "che sarà accantonato e utilizzato per le attività di quest’anno e del 2026".