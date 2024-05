“Di pianeta in pianeta” le allieve del corso di teatro a Cascina Commenda

Uno spettacolo ispirato al "Piccolo principe", a 80 anni dalla scomparsa di Antoine de Saint-Exupéry. Lo proporranno al pubblico le giovanissime allieve (dai 5 ai 7 anni) del corso di teatro che si è tenuto nei mesi scorsi, a cura di TeAtrio. “Di pianeta in pianeta“, questo il titolo della riduzione teatrale, verrà messo in scena domani alle 17.30 a Cascina Commenda, in via Amendola 3. Ingresso ad offerta libera. L’iniziativa è nata dall’accordo fra la cooperativa Tempo C, il Comune di Segrate e TeAtrio. La piéce delle bambine vuole essere un omaggio ad un autore, che con la sua opera ha saputo toccare il cuore di generazioni di lettori, insegnando che "l’essenziale è invisibile agli occhi".