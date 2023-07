"Di notte a Milano dormivamo in spiaggia: la storia di Antonio Cusmai"

Antonio Cusmai era partito una settimana fa da Bari alla volta di Prasonisi, la località balneare più a Sud di Rodi e per questo più adatta alla pratica degli sport acquatici a vela. Quello stesso vento però - "soffiava a 70 kmh" - ha tradito lui e il figlio diciassettenne, tanto che per poco non sono rimasti bloccati nell’entroterra dell’isola senza connessione internet e possibilità di entrare in contatto con parenti e forze dell’ordine. Tutta colpa dell’incendio divampato proprio nell’area boschiva dove stavano alloggiando. "La cosa più brutta è stata vedere decine di animali selvatici, tra cui cervi, cerbiatti, caprioli e alci, scappare impauriti senza via di uscita, in balia della cenere e delle fiamme". L’accoglienza e la disponibilità dei volontari locali ha fatto però la differenza: "Ci hanno offerto pranzo e colazione gratis, mi piacerebbe un giorno poter ricambiare il loro aiuto" ha raccontato Antonio, tornato in italia domenica scorsa.