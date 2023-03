Di Lisa in campo (lista civica Socialista): "La mia priorità? Il lavoro"

È Alfredo Di Lisa, 75 anni, pensionato, il primo candidato sindaco ufficiale per le elezioni amministrative del 2024 a Settimo. Correrà per la neonata lista civica Socialista che, con largo anticipo rispetto all’appuntamento con le urne, si è messa al lavoro per ascoltare i cittadini e definire il programma elettorale. Il nome di Alfredo Di Lisa (nella foto) è stato votato all’unanimità durante una partecipata riunione della lista civica che si è svolta nei giorni scorsi. "Dopo un’attenta riflessione ho dato la disponibilità di scendere in campo per poter ricostruire l’area moderata e riformista di Settimo Milanese - commenta Di Lisa - servono forze nuove che sappiano coniugare le esigenze sociali che cambiano e un accurato controllo delle finanze cittadine. Un’attenzione alla sicurezza senza gridare paure inutili, è necessario dare speranza ai giovani soprattutto con il lavoro".

E anche se il programma elettorale è ancora tutto da definire il candidato sindaco ha ben chiaro quali sono le priorità per il Comune, "al primo posto infatti, ci sarà il lavoro, sviluppare nuove attività commerciali e lenire la problematica emergenziale del lavoro dei giovani". Il candidato sindaco ha già manifestato la volontà di mettersi subito in gioco, "chiederò quanto prima un colloquio con l’assessore ai Trasporti di Milano per iniziare un lavoro serio sul trasporto pubblico di Settimo fermo agli anni ’90". Per quanto riguarda le alleanze, la lista civica non si è ancora sbilanciata. "Ora lavoriamo per la gente e per capire le istanze della cittadinanza", conclude. Il simbolo scelto è il garofano rosso e rosse sono anche le scritte all’interno del logo della lista civica. Tutto tace invece in casa della coalizione di maggioranza di centrosinistra. Il sindaco Sara Santagostino, esponente del Pd, che è alla fine del suo secondo mandato non potrà ricandidarsi, ma non ci sono ancora nomi su chi potrebbe essere il suo successore. Ro.Ramp.