Di corsa contro la violenza sulle donne

Di corsa contro la violenza su donne e ragazzi, nuova iniziativa per Raise, il progetto che da novembre 2022 unisce nella battaglia per far emergere il sommerso 17 consultori privati dell’hinterland fra i quali i cinque della Fondazione Martini sul territorio, Trezzo, Melzo, Cernusco, Peschiera e Vimercate, in Brianza. La rete sarà alla Relay Milano Marathon, ad aprile. Partecipando le squadre finanzieranno le sedute delle vittime con lo psicologo, ma per farlo bisogna creare una squadra di almeno quattro runner. Ecco perché l’invito parte con largo anticipo. In realtà possono iscriversi anche i singoli, a metterli in gruppo penserà la Fondazione stessa, ma lo spirito è quello di condividere. "La maratona è più di una gara - spiegano ai consultori - è l’occasione per dimostrare a ogni passo che il processo di educazione al rispetto deve essere un intento comune in cui tutti dobbiamo impegnarci ogni giorno".

Raise punta a prevenire le vessazioni fra le pareti domestiche, un obiettivo sul quale c’è massima collaborazione "con altri centri anti-violenza del territorio, tribunale, forze dell’ordine, servizi sociali, pediatri e medici di famiglia". Fra i partner del programma, Fondazione Guzzetti, Fare Famiglia e Centro per la Famiglia. Per adesioni milanomarathon.it/ong/raise-sistema-antiviolenza.

Bar.Cal.