Dhl in Comune: "Ecco le figure che cerchiamo"

Nel Sud Milano si aprono nuove opportunità di lavoro: si cerca personale per il settore della logistica. Mercoledì 29 novembre alle 14.30, nella sala consiliare di via De Nicola, il Comune di San Giuliano ospiterà insieme ad Afol Metropolitana i responsabili delle risorse umane di Dhl Express Italy. I rappresentanti del noto marchio della logistica e delle spedizioni illustreranno quali siano i profili attualmente ricercati dall’azienda, dando anche qualche dritta su come avanzare le candidature. Tra le opportunità di lavoro si segnalano, in particolare, la ricerca di addetti alle spedizioni e addetti al customer service.

L’incontro è rivolto a tutta la cittadinanza; la partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione ad un apposito form, il cui link è disponibile sul sito Internet del Comune (www.sangiulianonline.it), nella sezione "Recruiting day con Dhl". "Siamo lieti di ospitare questa iniziativa, che è rivolta a tutti i sangiulianesi in cerca di occupazione e ha l’obiettivo di far incontrare, in maniera concreta, domanda e offerta - osserva l’assessore alle Politiche del lavoro Alfio Catania -. Mi auguro che siano in molti a sfruttare quest’occasione". "Con iniziative come questa - aggiunge il direttore generale di Afol Metropolitana Tommaso Di Rino - cerchiamo di far conoscere a potenziali candidati realtà aziendali importanti. È il caso della Dhl, attiva nel territorio. Un modo per trovare nuove forme di dialogo in una fase del mercato del lavoro caratterizzata dalla scarsità di candidati. Candidati che siamo pronti anche a formare". A.Z.