Fermo in auto, a due passi dal Duomo, derubato di un orologio Patek Philippe Aquanaut da 250mila euro

Milano, 18 marzo 2025 – Un attimo di distrazione. L'uomo a volto scoperto che approfitta del finestrino aperto e si avventa sul polso sinistro del conducente. La fuga in motorino con un Patek Philippe Aquanaut da 50mila euro. La rapina è andata in scena nel primo pomeriggio di lunedì 17 marzo 2025 in via Cantù, a due passi da piazza Duomo: la vittima è un sessantaquattrenne originario di Venezia, che ha presentato denuncia alla polizia.

Il raid

Poco dopo le 14, l'uomo, al volante di una Mercedes, si è fermato lungo il marciapiedi per pochi secondi per inserire un indirizzo nel navigatore. All'improvviso, uno sconosciuto, descritto come di corporatura robusta e che indossava jeans e maglione, si è avvicinato alla portiera anteriore sinistra, si è infilato nell'abitacolo e ha afferrato l'avambraccio sinistro dell'automobilista per derubarlo del cronografo di lusso.

La reazione

A quel punto, il sessantaquattrenne è sceso dalla Mercedes e ha inseguito il rapinatore, che però è salito su uno scooter parcheggiato in via San Giovanni sul Muro, a poche centinaia di metri, ed è scappato. Il derubato ha chiamato il 112, generando l'intervento degli agenti delle Volanti: non ha saputo fornire indicazioni sul tipo di motorino, ma gli investigatori sono comunque al lavoro sulle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate lungo il percorso di fuga nel quartiere delle Cinque Vie.