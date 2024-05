Derubano dipendente di Euronics. Arrestati giovani di 20 e 28 anni

Un ragazzo di 20 anni e una donna di 28, entrambi residenti nel campo nomadi di via Monte Bisbino a Milano sono stati arrestati dai carabinieri e Novate dopo essere stati sorpresi a rubare negli spogliatoi riservati ai dipendenti dell’Euronics al centro commerciale Metropoli di via Amoretti. I due sono stati colti in flagranza da una dipendente mentre frugavano nel suo armadietto. Hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati dagli addetti alla sicurezza del centro e poi arrestati dai carabinieri. Addosso avevano 50 euro e un mazzo di chiavi appena rubati. È poi emerso che entrambi erano già stati denunciati per il furto della borsa di un dipendente venerdì nel supermercato In’s.