Deposito merci nel mirino: ladri messi in fuga

Tentano di rubare all’interno di un deposito merci, ma le guardie giurate di Sicuritalia fanno saltare il colpo. È successo l’altra notte, intorno alle 4.45, quando un gruppo di cinque individui incappucciati ha tentato di asportare ingenti quantitativi di merce da una ditta specializzata in logistica di via Valassina. Il pronto intervento degli addetti ha messo in fuga i malviventi. Il colpo era stato progettato nei minimi dettagli. La banda, infatti, aveva provveduto a sbarrare tutte le strade di accesso alla struttura con due automobili e due furgoni nell’intento presumibilmente di rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine. Inoltre, aveva tagliato la recinzione esterna del deposito con cesoie e altri attrezzi. I ladri si erano introdotti nel magazzino, sfondando la porta d’ingresso con un furgone precedentemente rubato.

Una volta entrati nel locale, avevano tentato di caricare diverse scatole di merce sui mezzi a loro disposizione. I loro movimenti sono stati però colti dalla centrale operativa di Sicuritalia che, dopo aver visionato le immagini del furto in corso, ha provveduto a inviare diverse pattuglie di guardie giurate, allertando le forze dell’ordine. Gli addetti alla sicurezza hanno raggiunto la struttura attraverso un terreno antistante, creando un varco tra i diversi ostacoli che i banditi avevano posizionato lungo la strada. Il rapido intervento ha messo in fuga i ladri che sono riusciti a portare via solo un paio di scatole di piccole dimensioni, lasciandone altre lungo la strada. Da un successivo controllo, sono stati rinvenuti i furgoni usati per sfondare la porta d’ingresso. Inoltre, sono in fase di valutazione gli ingenti danni alla struttura. La.La.